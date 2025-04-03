Ворог змінив тактику обстрілів Харкова: у чому вона полягає

Атака на Харків / © Патрульна поліція Харківської області

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Ворог змінив тактику обстрілів Харкова. Атаки здійснюються групою дронів — по 10-15 одиниць.

Про це в ефірі “Ми Україна” розповів Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури.

“Змінилася тактика та тенденція обстрілів. Зараз обстріли здійснюються групою БпЛА. Це вже пʼятий обстріл за цей тиждень. Масований. Від 10 до 15 БпЛА використовуються кожного разу для завдання ударів”, — зазначив він.

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Речник додав, що окупанти невпинно атакують населені пункти Харківщини. Найбільше дістається Купʼянській громаді та Золочеву, де ворог застосовує як авіабомби, так і БпЛА.

“Маємо велику кількість травмованих. Вчора була інформація про жінку та чоловіка. Здебільшого у Куп залиш люди похилого віку. Вони відмов виїжджати і стають жертвами обстрілу росіян", — завершив Чубенко.

Нагадаємо, росіяни знову атакували Харків: пізно ввечері 2 квітня ворог розпочав атаку із застосуванням групи БПЛА "Гєрань-2" й завдав близько 14 ударів по Київському району міста.