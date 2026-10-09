Ворог змінив тактику під Краматорськом: попереду може бути небезпечний сценарій

Краматорськ / © ДСНС

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Російські окупаційні війська посилюють угруповання на Краматорському напрямку.

Про це в етері телемарафону розповів командир батальйону безпілотних систем «Залізні соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко.

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За словами Даценка, Сили оборони України наразі намагаються зірвати плани окупантів щодо захоплення Слов’янської агломерації. Саме тому російське командування зосереджує на цьому напрямку значні сили.

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Зокрема, росіяни переміщують підрозділи безпілотних систем, а також підрозділи спеціального призначення ГРУ РФ.

«Активність противника досить висока. Відповідно, головне — це до настання зими, до настання холодів, зайняти певні ділянки в урбанізованій місцевості», — зазначив Даценко.

Військовий також розповів, що використання окупантами великої кількості техніки залишається складним завданням. Він нагадав, що раніше на Добропільському напрямку українські військові знищували російську техніку ще за 10–15 кілометрів від передової.

Даценко припустив, що ворог може спробувати використати складні погодні умови. Водночас, на його думку, це не допоможе окупантам досягти поставлених цілей.

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Крім того, за словами командира, є підтверджена інформація про перекидання російських підрозділів із менш пріоритетних ділянок фронту.

Йдеться переважно про підрозділи військ безпілотних систем, зокрема окремі бригади та полки. Їхнє завдання, як зазначив Даценко, полягає у створенні умов для подальшого просування загальновійськових підрозділів.

«На Краматорському напрямку ситуація дійсно відносно стабільна. Тобто і спроби масових атак, і спроби інфільтрації досить успішно придушуються, що не дає противнику можливості реалізувати свій план», — підкреслив командир.

Також військовий наголосив на необхідності порушувати російську логістику. За його словами, це дає Силам оборони можливість виграти час і провести необхідне перегрупування.

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Раніше повідомлялося, що армія РФ ударила по двох маршрутках у Краматорську на Донеччині, внаслідок чого загинуло 30 осіб.

Ми раніше інформували, що дії українських військових із ліквідації російського виступу на північ від Лимана порушили плани ворога щодо масштабного оточення «поясу фортець» на Донеччині.

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