Війна в Україні / © Associated Press

Армія РФ розширює використання технологічних сил — зокрема безпілотних підрозділів на кшталт «Рубікону», які створюють пробоїни в українській обороні, через що далі просувається піхота противника.

Про це у прямому етері телеканалу «Еспресо» розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

«Ворог по всій лінії фронту буде намагатися виконати тактичні задачі — вийти на зимівлю, створити собі плацдарми для подальшого наступу. Зрозуміло, що просування на Гуляйпільському напрямку дозволить противнику поставити під вогневе ураження наші логістичні шляхи в цій агломерації, так само як він це робить на багатьох ділянках фронту», — зазначив Пехньо.

За його словами, російські безпілотні підрозділи, хоча й не мають значної технологічної переваги, є доволі потужними за чисельністю.

«Ці безпілотні частини призвели до того, що ми маємо в Покровську. Є інформація, що якраз на Запоріжжя ворог затягує свої безпілотні підрозділи. На Лимані останнім часом була збільшена безпілотна компонента з боку загарбників. Вони нас нічим якісно не переважають, але переважають кількісно», — наголосив військовий оглядач.

Пехньо зауважив, що у противника є дві головні переваги — велика кількість особового складу та фінансові ресурси. Саме це дозволяє окупантам масштабувати успішні технологічні підрозділи.

«Росіяни зараз пропонують, наприклад, на рівні підрозділу типу „Рубікон“, певні системні рішення щодо масштабування такого успішного технологічного формування, яке підтримується центральною владою і справді створює системний вплив на фронт», — пояснив він.

За словами Пехня, «Рубікон» уже проводить другу успішну операцію цього року.

«Перша — Суджа, Курський напрямок. Друга — зараз під Покровськом. Є інформація, що цей підрозділ зараз затягується для роботи на Запоріжжя. „Рубікон“ присутній і на Лиманському напрямку, і на Вовчанському. Тобто ворог певним чином знайшов системний інструмент впливу на фронт. І ми маємо знайти цьому протидію», — зазначив військовий оглядач.

Пехньо підкреслив, що ці технологічні сили противника фактично створюють проломи в нашій обороні, куди потім заходить велика кількість російської піхоти.

«Ми не маємо до кінця дієвих механізмів цьому протистояти, хоча рішення знаходяться. У стратегічному сенсі це є проблемою — як знайти рішення на такий виклик», — підкреслив експерт.

Він також спростував твердження про нібито прорив фронту на Запорізькому напрямку, про який писав журналіст Юліан Рьопке з BILD.

«Не йдеться про прорив — це радше інфільтрація, просочування, затягування, повільне поглинання. А ми поки що не маємо ефективної протидії», — резюмував Пехньо.

Раніше повідомлялося, що загарбники намагаються використовувати дно колишнього Каховського водосховища для просування.

Ми раніше інформували, що через масовані обстріли та штурмові дії ворога українські підрозділи відійшли з позицій біля п’яти населених пунктів на Запоріжжі.