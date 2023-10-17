"Ворота в Донецьк": чому для росіян так важлива Авдіївка і на що готова РФ, щоб її взяти

Ягун наголосив, що Авдіївка – це ворота в Донецьк. З нього ЗСУ мають можливість контролювати перебування ворога у місті.

Авдіївка – це, напевно, єдина зона оборони, яку від 2014-го і до 2022 року українські Сили оборони на сході не загубили. Саме тому вона важлива для росіян.

Про це заявив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун в ефірі телемарафону.

"Треба дивитися на карту і розуміти, що Авдіївка – це якраз той виступ, який з 2015 року фактично не просунувся ні вперед, ні назад. З 2022 року – це єдина, напевно, зона оборони, яку ми на сході не загубили. Тобто вона досить сильно була укріплена і зрозуміло, що ворог намагається посунути звідти, особливо напередодні зимової кампанії, де стаціонарні укріплення будуть грати визначальну роль", – зазначив експерт.

Авдіївка на карті / Фото: Deepstatemap

Ягун наголосив, що Авдіївка – це ворота в Донецьк. З нього ЗСУ мають можливість контролювати перебування ворога в обласному центрі, навіть артилерією дошкуляти йому переміщувати ті чи інші засоби ураження і боєзапас по місту.

На думку експерта, якщо би почався наступ ЗСУ за звільнення Донецької області і самого Донецька, то він би, напевно, почався все ж таки зі сторони Авдіївки.

"Це все в комплексі показує, що вони хочуть повторити для свого лідера, напевно, історію з Бахмутом. Для них критично показати, що вони щось захоплюють, змінюють ситуацію на краще на лінії фронту.

Тим більше, що є справді небезпека цьому місту, воно в певному плані оточено ворогами з двох боків, і в них є така мрія, що вони покажуть, що можуть його повністю оточити і захопити, і таким чином продемонструвати не стільки лідеру, скільки своєму суспільству, що ми не тільки зупинили наступ України, а ми і перехопили ініціативу і підемо вперед", – каже Ягун.

Він додає, що для росіян критично показати якийсь результат, причому вже в найближчий час. Тому окупанти використовують тактику, яка згубна як для їхнього особового складу, так і для механізованих засобів.

Бої за Авдіївку: останні новини

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області.

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що окупанти дещо знизили темпи наступу на Авдіївку.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш також заявив, що Кремль встановив окупантам нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - це 31 грудня.

За інформацією німецького військового аналітика та журналіста Юліана Ріпке, окупанти в Авдіївці вже втратили понад 60 танків та дві сотні одиниць особового складу.

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