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"Вороття немає": у зовнішній розвідці розповіли про стратегію Путіна щодо війни в Україні у 2024-2025 роках

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"Вороття немає": у зовнішній розвідці розповіли про стратегію Путіна щодо війни в Україні у 2024-2025 роках

Війна Росії проти України увійшла у стадію війни на виснаження The Kremlin / Photo: Associated Press

Олександр Литвиненко зазначив 4 так званих путінських завдання.

Війна Росії проти України увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести її стільки скільки потрібно. РФ вже зараз закладає чинник "СВО" в плани комплектування своїх збройних сил в 2024-2025 рр набір військових. 

Про це у своїй колонці "Interfax-Україна" голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

"Путін вірить, що не спромігшись перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом. Вороття немає, Путін може лише триумфально перемогти, або нищівно програти", — пише Литвиненко.

За словами голови Служби зовнішньої розвідки, очільник Кремля Володимир Путін переконаний, що повернути Україну та решту "історичних російських земель" й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу. Такий перерозподіл може тривати 10-15 років, супроводжуватись конфліктами різного масштабу і інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї. Причому війна проти України сприймається наразі кремлем як важливий, але не єдиний фронт для рф, що фактично веде світову війну із США і Заходом у цілому.

Чотири завдання, які Кремль наразі вирішує щодо України

Олександр Литвиненко зазначив 4 так званих путінських завдання.

  1. Забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення і економіку, збільшити виробництво  озброєння та військової техніки.
  2. Сформувати альтернативну Заходу коаліцію держав, "коалиции большинства".
  3. Підготовка до майбутньої агресії проти інших країн. 
  4. Роздмухування конфліктів на Близькому Сході, в Африці і на Балканах

Нагадаємо, Країни Європейського Союзу сприймають країну-агресорку Росію як загрозу номер один європейській безпеці, а тому готуються до можливого конфлікту в найближчому майбутньому. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на зустрічі у Празі президентів "Вишеградської четвірки".

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