Ворожа атака БпЛА на Харків: стало відомо про загиблих

Ворожа атака БпЛА на Харків

Доповнено додатковими матеріалами

В Харкові загинули троє людей. Щонайменше 15 жителів постраждали, внаслідок масованої атаки бойовими дронами РФ 23 листопада.

Про це йдеться у повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

«На цю хвилину відомо про двох загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих — 12-річна дитина», — повідомив він о 22:51 год.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про трьох загиблих.

«На жаль, вже троє загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова», — написав він.

«За уточненою інформацією Ситуаційного центру було 15 ударів по місту по шести локаціях», — додав Терехов.

За інформацією станом на 23:32 год., кількість поранених зросла. Мер повідомив про 15 постраждалих.

Як передає «Суспільне» із посиланням на коментар Терехова, у Харкові відомо про серйозне пошкодження енергетичної інфраструктури та мережі теплопостачання, що спричинила атака дронами РФ. Пошкоджено трансформаторну підстанцію та знищено три житлові будинки.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували Харків пізно ввечері 23 листопада. У Шевченківському районі міста «шахед» поцілив у приватний будинок.