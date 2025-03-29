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Ворожа атака БпЛА на Харків: зросла кількість поранених та загиблих
Унаслідок вечірнього удару РФ по Харкову кількість постраждалих зросла до 27 осіб. Відомо й про двох загиблих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Пошуково-рятувальна операція у Холодногірському районі триває”, — зазначив він.
На жаль, додав він, вже є двоє загиблих.
“З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої людини”, — констатував Терехов.
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