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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Ворожа атака БпЛА на Харків: зросла кількість поранених та загиблих

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл "Шахедами"

Обстріл "Шахедами" / © ТСН.ua

Унаслідок вечірнього удару РФ по Харкову кількість постраждалих зросла до 27 осіб. Відомо й про двох загиблих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Пошуково-рятувальна операція у Холодногірському районі триває”, — зазначив він.

На жаль, додав він, вже є двоє загиблих.

“З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої людини”, — констатував Терехов.

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