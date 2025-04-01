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- Війна
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Ворожа атака на Дніпро 28 березня: кількість жертв зросла
Медики боролися за життя потерпілого, та врятувати його не вдалося.
Збільшилася кількість жертв унаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня. На жаль, у лікарні помер 68-річний чоловік.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Але… Травми виявилися надто тяжкими. Щирі співчуття рідним…”, — написав Лисак.
Загалом трагедія забрала 5 життів.
Нагадаємо, російські окупанти 28 березня безпілотниками атакували Дніпро. Дісталося і Кривому Рогу. Поки у Дніпрі долали наслідки атаки “Шахедів”, ворог ударив балістикою. Цілеспрямовано бив по житловому кварталу — ракета влучила між будинками. Поранень зазнали дев’ятеро людей, троє — досі в лікарні в середньому стані.