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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
136
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Ворожа атака на Дніпро 28 березня: кількість жертв зросла

Медики боролися за життя потерпілого, та врятувати його не вдалося.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Дніпро 29 березня

Атака на Дніпро 28 березня / © ДСНС у Дніпропетровській області

Збільшилася кількість жертв унаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня. На жаль, у лікарні помер 68-річний чоловік.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Але… Травми виявилися надто тяжкими. Щирі співчуття рідним…”, — написав Лисак.

Загалом трагедія забрала 5 життів.

Нагадаємо, російські окупанти 28 березня безпілотниками атакували Дніпро. Дісталося і Кривому Рогу. Поки у Дніпрі долали наслідки атаки “Шахедів”, ворог ударив балістикою. Цілеспрямовано бив по житловому кварталу — ракета влучила між будинками. Поранень зазнали дев’ятеро людей, троє — досі в лікарні в середньому стані.

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