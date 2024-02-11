Ворожа армія поцілила в один із медичних закладів Херсона (фото)

На щастя, обійшлося без жертв.

Російські окупанти поцілили в один із медичних закладів Херсона, пошкодивши внутрішні приміщення, систему теплопостачання.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

На фото можна побачити, як виглядає один з кабінетів медзакладу.

Медзаклад Херсона Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, росіяни продовжують атакувати Херсон та область. Обстріл Херсона відбувається з тимчасово окупованого лівого берега.

Раніше, 5 лютого, ворог здійснив масований обстріл Херсона, внаслідок якого відомо про 4 загиблих і одного пораненого. Пошкоджені приватні будинки, Свято-Успенський собор та музей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові атаки окупантів на Херсон! Ворожі снаряди влучили у середмісті – є загиблі та поранені!

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