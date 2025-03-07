Ворожа атака дронами та ракетами й 15 млрд євро для допомоги Україні від ЄС: головні новини ночі 7 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 березня 2025 року:
- Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху Читати далі –>
- Європейський Союз виділить 15 млрд євро для допомоги Україні — президент Євроради Читати далі –>
- У Криму пролунали вибухи Читати далі –>
- Унаслідок ворожої атаки частина Тернополя опинилася без світла - місцеві ЗМІ Читати далі –>
- Уночі 7 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники та ракети: де пролунали вибухи Читати далі –>
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