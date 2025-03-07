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Ворожа атака дронами та ракетами й 15 млрд євро для допомоги Україні від ЄС: головні новини ночі 7 березня 2025 року

Ворожа атака дронами та ракетами й 15 млрд євро для допомоги Україні від ЄС: головні новини ночі 7 березня 2025 року

У ніч проти 7 березня ворог атакував Україну дронами та ракетами / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 березня 2025 року:

  • Росія атакувала Україну ударними безпілотниками: названо траєкторію руху Читати далі –>
  • Європейський Союз виділить 15 млрд євро для допомоги Україні — президент Євроради Читати далі –>
  • У Криму пролунали вибухи Читати далі –>
  • Унаслідок ворожої атаки частина Тернополя опинилася без світла - місцеві ЗМІ Читати далі –>
  • Уночі 7 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники та ракети: де пролунали вибухи Читати далі –>

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