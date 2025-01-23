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Ворожа атака на Запоріжжя: у якому стані 2-місячне немовля, яке постраждало під час удару

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Ворожа атака на Запоріжжя: у якому стані 2-місячне немовля, яке постраждало під час удару

У ніч на 23 січня 2025 року ворог атакував Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За життя малюка борються медики.

Внаслідок атаки на Запоріжжя постраждало немовля, якому лише 2 місяці. Дитина перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє "КИЇВ24".

Ліквідація наслідків обстрілу триває. На місці розгорнуто "Пункти незламності".

Нагадаємо, пізно ввечері 22 січня армія РФ атакувала безпілотниками "Шахед" Запоріжжя. Зокрема, в місті пошкоджено промисловий об'єкт та знищено енергетичний. Коли рятувальники та енергетики ліквідовували наслідки ударів дронами, росіяни вдарили ракетами.

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