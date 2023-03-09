Ворожа атака по Україні: в "Укренерго" розповіли, де ситуація найгірша

Внаслідок масованої атаки, яку влаштувала РФ, є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України. Тому обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення, зазначили енергетики.

Водночас триває відновлення роботи енергосистеми.

"Всю ніч 9 березня триваламасована ракетна атака росіян на енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

Масований обстріл України 9 березня

Сьогодні вночі, 9 березня, російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Вибухи зафіксували у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Одеській, Тернопільській, Львівській областях. На Львівщині в результаті атаки загинули 5 людей.

У Києві під час ракетної атаки окупанти використали гіперзвукову ракету "Кинджал", повідомили в КМДА. Атака у столиці тривала понад 7 годин. Завдяки роботі української ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Є одне влучання "Кинджалом" в обʼєкт інфраструктури. Двоє людей постраждали від уламків ракети.

У ЗСУ повідомили, що ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.