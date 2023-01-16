Ворожа атака забрала життя 35 людей: Резніченко повідомив трагічні новини з Дніпра

У Дніпрі з-під завалів дістали ще загиблих.

Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них - двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома", - написав він.

Наразі пошук людей під завалами триває.

Нагадаємо, 14 січня Росія масовано атакувала Україну ракетами. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 38 ракет різних типів. Сили ППО знищили 25 із них.

Одна з крилатих ракет Х-22 влучила в багатоповерхівку в Дніпрі.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі.

Трагедія у Дніпрі: рятувальники, волонтери та мешканці продовжують розбирати завали

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