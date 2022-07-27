Ворожа авіація завдала масованих ракетних ударів по Торецьку, Авдіїці та Бахмуту

На Донецькому напрямку ворожа авіація о 7 ранку завдала масованих ракетних ударів по приватному сектору Торецька, Авдіївки та по місту Бахмут.

Внаслідок обстрілу постраждала 5-поверхівка, де загинула одна людина, ще одного мешканця будинку рятувальникам вдалося дістати з-під завалів зруйнованих перекриттів.

Окрім цього, внаслідок ранкової атаки у місті майже зруйновано двоповерховий готель. Там працівники ДСНС під час розбирання завалів виявили тіла двох осіб, одну людину вдалося врятувати з-під руїн. Ще троє постраждали від осколкових поранень внаслідок авіанальоту, розповідають кореспонденти ТСН 1+1 Олександр Шиян та Олександр Лобок у марафоні "Єдині новини".

"Впродовж дня бачили і чули, як активно працює наша авіація по позиціях російських військ. Окупанти не гребують нічим і прицільно б’ють по місцях, де жителям роздають гуманітарну допомогу. Приватний сектор палає щодня. І така ситуація нині не тільки в Бахмуті, а й у сусідньому Соледарі, який ближче до лінії фронту", - розповідають журналісти.

За їхніми словами, рятувальники не встигають гасити пожежі, спричинені масованими обстрілами окупантів.

Під обстрілами рашистів будинки цивільних - напередодні один чоловік загинув у себе на подвір’ї, діставши смертельні осколкові поранення. Через постійні російські атаки військова адміністрація та поліція наполегливо закликають родини з дітьми евакуюватися, допоки це є можливим.

У Соледарі адміністративна будівля підприємства "Артемсолі" горить зсередини. Від такої кількості пожеж і постійної ворожої канонади на околицях вогнеборці не встигають рятувати від вогню усі будівлі.

"Тут небезпечно, тут в будь-який час може прилетіти або міна, або снаряд, що завгодно - бачимо, що щось намагалися, але масштаб пожежі великий", - каже інспектор з комунікацій Бахмутського відділу поліції Павло Дяченко.

Волонтери та поліція буквально вмовляють місцевих евакуюватися до більш безпечних регіонів країни.

Через те, що російські війська підступно обстрілюють місця роздавання гуманітарної допомоги та все частіше б’ють з авіації по Краматорську і Костянтинівці, два десятки родин з дітьми зважуються виїхати подалі від обстрілів.

Евакуаційний автобус доправить родини з дітьми до залізниці, звідти людей повезуть на Хмельниччину. Там на них уже чекають волонтери, які допоможуть з розселенням.

Як повідомлялося, через бойові дії вранці середи, 27 липня, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Низка населених пунктів у Донецькій області залишилася без водопостачання.

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