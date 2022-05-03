Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці

Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці

Інформація щодо жертв уточнюється.

Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу.

Про це повідомляє Закарпатська ОВА.

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Інформація щодо жертв уточнюється.

До ліквідації наслідків залучені відповідні служби.

Нагадаємо, російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі уточнюються. Затримано 14 пасажирських поїздів.

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