Інформація щодо жертв уточнюється.
Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.
На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу.
Про це повідомляє Закарпатська ОВА.
Інформація щодо жертв уточнюється.
До ліквідації наслідків залучені відповідні служби.
Нагадаємо, російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України. Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі уточнюються. Затримано 14 пасажирських поїздів.
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