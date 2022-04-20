Ворожа розвідка та втрати російської військової техніки: яка ситуація на півдні України

Ворог продовжує розвідувати українські позиції за допомогою безпілотників-розвідників.
Стало відома поточна оперативна ситуація на півдні України.
Про це інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.
На завершення п’ятдесят п’ятої доби спільного протистояння російській навалі маємо стабільно напружену ситуацію на лінії вогню.
- Місцеве населення Херсонської області, що перебуває під окупацією, продовжує акції з демонстрації своєї проукраїнської позиції, люди виходять на мирні мітинги під українськими прапорами, демонстративно відмовляються купувати і вживати завезені окупантами продукти. Тим часом окупанти продовжують підготовку до референдуму, друкують бюлетені, поширюють агітаційну продукцію, блокують українське мовлення та зв’язок. В будинках місцевих активістів проводяться обшуки та викрадення людей. Вздовж трас ворожі війська щільно мінують поля, лісосмуги й ґрунтові дороги.
- На півночі Херсонщини ворог під прикриттям артилерійського та танкового вогню на 2 БТРах проводив розвідку боєм в бік Дніпропетровщини. Однак був зупинений вогневим ураженням наших підрозділів, зазнав втрат і відступив на попередній рубіж.
- При спробі гелікоптера Ка-52 здійснити пуски на ураження, українськими підрозділами ППО був відкритий вогонь, що змусило ворога відстрілятися неприцільно і втекти.
- На Миколаївщині суттєвих змін в позиціях не було, зберігається загроза як артилерійських, так і ракетних ударів. Внаслідок ракетного удару уражено будівлю поліклініки одного з населених пунктів, інформація про постраждалих уточнюється.
- В Чорноморській операційній зоні продовжується маневрування корабельної групи ворожого флоту. Тож залишається загроза ракетних ударів, не виключена і відчайдушна висадка десанту.
- Ворог продовжує розвідувати наші позиції за допомогою безпілотників-розвідників, які наші сили ППО продовжують влучно нищити.
- Загальні втрати ворога за поточну добу на південних рубежах оборони складають 19 окупантів та 6 одиниць техніки, серед яких броньована, автомобільна та БПЛА «Орлан-10»
"Дотримуємось заходів безпеки, не ігноруємо сигнали тривог, довіряємо тільки перевіреним джерелам інформації, наближаємо Перемогу разом!", - йдеться у повідомленні.
Раніше Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, чому українські війська відійшли від Кремінної.
Читайте також:
- Арестович розповів про наступ російських військових на сході України
- Російські війська обстріляли Лисичанськ: загинув волонтер, дружина – в лікарні
- Гайдай заявив, що в "ЛНР" не залишилося чоловіків: когось схопили, а хтось ховається від війни