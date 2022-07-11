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Ворожа система ППО воює на боці України: ЗСУ "затрофеїли" російський "Панцир С-1"

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Ворожа система ППО воює на боці України: ЗСУ "затрофеїли" російський "Панцир С-1"

Фото: Міністерство оборони України

Українські захисники "затрофеїли" російську систему ППО "Панцир С-1".

Тепер ворожа зброя захищає небо над Україною та вже навіть збила одну з цілей ворога

Про це повідомили в Міноборони України. 

"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО. До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні", - йдеться у повідомленні. 

У Міноборони зазначили, що російська техніка вже збила свою першу ціль. 

"Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів", - додали в Міноборони. 

Нагадаємо, бійці 2-го батальйону ССО "Азов" показали, як відбуваються операції з вилучення ворожої техніки.

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