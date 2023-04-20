Ворожа тактика з неба змінюється: тарологиня зробила прогноз щодо загроз для регіонів

Чи зміниться ворожа тактика з неба найближчим часом? На що вона буде спрямована? Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

“Погана новина — відносний спокій над Україною закінчується і починається активність. Зараз ми знову побачимо багато “Шахедів”. Але там все одно тактика змінилась. Це не про те, що вони будуть якось бездумно літати, як було раніше. Вони почнуть аналізувати і потрохи випускати. Тут все-таки йдеться про невеликі кількості. Вони знову мають активізуватися. Найбільша загроза очікується на Півдні і в Центрі. По Півночі — відносно, можуть просто пролітати через Північ. Ми будемо в тривозі, але Північ не цікава зараз ворогу”, - зазначила Людмила Хомутовська.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що у небі над Дніпром сили ППО збили ворожі безпілотники-камікадзе.

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