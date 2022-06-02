Ворожа вертолітна атака та збиті безпілотні розвідники: яка ситуація на півдні України

Ворожа вертолітна атака та збиті безпілотні розвідники: яка ситуація на півдні України

Ворог не знаходить сил та підтримки для створення нових ударних угруповань.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 1 червня.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

В операційній зоні триває ведення бойових дій по зайнятих рубежах. Ворог не знаходить сил та підтримки для створення нових ударних угруповань. Намагається компенсувати свою нездатність до атак авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами.

Парою ворожих гелікоптерів Мі-8 атаковані наші позиції. Без втрат.

А ось безпілотні розвідники, що збирали інформацію з неба над Миколаївщиною, відзвітувати не встигли, оскільки були влучно збиті українськими зенітно-ракетними підрозділами.

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Нагадаємо, очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, що 29 травня українські оборонці провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу.

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