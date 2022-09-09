Вороже угруповання сил в Чорному морі складає 19 кораблів та катерів: будьте обережними

Про це інформує оперативне командування «Південь».
Серед них три надводних ракетоносії, споряджені 24 ракетами «Калібр». Тож загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна.
До того ж штормове море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя.
«Наші побажання залишаються незмінними: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи сигналами-попередженнями, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають закриту інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. Разом – ми сила, що здатна долати ворога! Перемога буде нашою! Україна – вільною!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з чорноморських портів, які розблокували наприкінці літа, відправили вже майже два млн тонн аграрної продукції. Тим часом до “зернового коридору” хочуть увійти ще 64 судна.
Читайте також:
- Місія МАГАТЕ під обстрілом потрапила на ЗАЕС: чи зможе візит наблизити звільнення найбільшої атомної станції Європи
- Що відбувається на фронтах України 2 вересня: з’явилася свіжа мапа бойових дій
- Зафіксовано 35 прильотів: окупанти знову обстріляли одну з громад Сумщини, там горить ліс (фото)