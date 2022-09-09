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Вороже угруповання сил в Чорному морі складає 19 кораблів та катерів: будьте обережними

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Вороже угруповання сил в Чорному морі складає 19 кораблів та катерів: будьте обережними

Фото: Associated Press

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Серед них три надводних ракетоносії, споряджені 24 ракетами «Калібр». Тож загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна.

До того ж штормове море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя.

«Наші побажання залишаються незмінними: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи сигналами-попередженнями, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають закриту інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. Разом – ми сила, що здатна долати ворога! Перемога буде нашою! Україна – вільною!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з чорноморських портів, які розблокували наприкінці літа, відправили вже майже два млн тонн аграрної продукції. Тим часом до “зернового коридору” хочуть увійти ще 64 судна.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
504
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