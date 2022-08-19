Ворожі артилерійські снаряди отруять землі України щонайменше на 100 років – вчені

2021 року Україна виробила приблизно 80 мільйонів тон пшениці, кукурудзи та ячменю, що становило колосальні 6% від усіх культур, представлених на міжнародному ринку. Цього року війна в Україні внесла свої корективи — очікується, що нам вдасться зібрати менш ніж половину торішнього врожаю.

Все через окупацію частини українських територій і наслідки артилерійських обстрілів

Про це пише Express.

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Однак після закінчення війни світ зіткнеться з більш глобальними наслідками. Учені з Кентерберійського університету Крайст-Черч у Кенті з'ясували, що українські землі, забруднені артилерійськими снарядами, можуть стати непридатними для вирощування сільськогосподарських культур на століття, і це мінімум.

Такі невтішні результати вчені отримали, дослідивши ґрунт на невеликій лісистій місцевості в департаменті Па-де-Кале, у Франції — у Меморіальному парку Шеффілда. Ця ділянка стала ареною для битв під час Першої світової війни. Учені вибрали для досліджень саме цю ділянку місцевості, тому що від 1918 року, коли замовкли всі артилерійські гармати, ґрунт і ландшафт тут залишилися недоторканими і не знезаражувалися.

"Це може вплинути на продовольчу безпеку не лише в Україні, а й потенційно у глобальному масштабі", — зазначили вчені.

Раніше стало відомо, що на території Київської області, яка перебувала під окупацією росіян, у полях, приватних будинках та квартирах можуть бути нерозірвані міни.

176 снарядів за добу росіяни випустили по Сумській області