Ворожі атаки: Гуменюк назвала регіони, які під загрозою

ЗС РФ здійснюють розвідку на півдні України та готуються завдати нових ударів.

Про це в ефірі телемарафону 26 червня повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми акцентували увагу на тому, що після незрозумілого фіаско в самому "запорєбриковому царстві" будуть шукати перемоги там, де можуть їх досягти. Зокрема, їх улюблений спосіб - ракетні і "шахедні" атаки. Вони саме до такого і вдалися. Під ударами ворога ті регіони, які за їх розумінням, є хабом резерву для українського війська, для Сил оборони, які проводять активні дії. Зокрема, тому така увага Дніпропетровщині, яка межує з прифронтовою Запорізькою областю, така увага Миколаївщині, Одещині, які постачають ресурси для Херсонської прифронтової області. Саме тому така активізація вогню і по Херсонщині. Зокрема, вночі вони гатили забороненими запальними снарядами, спричиняючи велику чергу пожеж, які були досить потужними, і призводять до того, що в приватному секторі неможливо перебувати людям", - сказала вона.

Нагадаємо:

В ніч проти понеділка росіяни випустили по Україні три ракети "Калібр" і вісім "шахедів". Атаки відбувалися переважно з південного напрямку.

Сили ППО повітряного командування "Південь" знищили два "Калібри" та сім "шахедів". Крім того, на північному напрямку збито чотири безпілотники невстановленого типу (імовірно ударні).

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