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Ворожі атаки по ТЕС: у Зеленського заявили про західні компоненти в ракетах РФ

Ворожі атаки по ТЕС: у Зеленського заявили про західні компоненти в ракетах РФ

Російська ракета Х-59 / Фото: Рособоронекспорт

Йдеться також про компоненти і з азійських країн.

Атаки по українських ТЕС Росія влаштовує ракетами з компонентами із країн Заходу та Азії.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ворог б’є по українських ТЕС ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії", – йдеться в короткій заяві.

Нагадаємо, ракетний удар росіян 11 квітня повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині. Станція забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, окупанти вдарили по Трипільській ТЕС відносно новими ракетами Х-69 – покращеною версією Х-59.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи дійсно закінчилися ракети для Patriot та Iris-T, та що за нові ракети, якими вгатили по ТЕС?

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