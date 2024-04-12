Ворожі атаки по ТЕС: у Зеленського заявили про західні компоненти в ракетах РФ

Йдеться також про компоненти і з азійських країн.

Атаки по українських ТЕС Росія влаштовує ракетами з компонентами із країн Заходу та Азії.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ворог б’є по українських ТЕС ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії", – йдеться в короткій заяві.

Також читайте Кулеба сказав, як можна було уникнути знищення Трипільської ТЕС

Нагадаємо, ракетний удар росіян 11 квітня повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині. Станція забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, окупанти вдарили по Трипільській ТЕС відносно новими ракетами Х-69 – покращеною версією Х-59.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи дійсно закінчилися ракети для Patriot та Iris-T, та що за нові ракети, якими вгатили по ТЕС?

Читайте також: