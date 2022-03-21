Ворожі кораблі безладно обстріляли Одеське узбережжя, ЗСУ відігнали окупантів від українського берега (фото)

В Одеській ОВА кажуть, що поява кораблів це лише демонстрація з метою залякати мирне населення Одещини.

Вранці 21 березня два російські кораблі поблизу Одеського порту безладно обстріляли узбережжя. Бійці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь і відігнала окупантів від берега.

Про це в Телеграмі повідомляє речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Одеса. Мокша стріляє - всі в укриття! Відповідаємо - з них летить дрантя!", - каже Братчук.

За словами очільника Одеської ОВА, російські окупанти намагаються тиснути на українців психологічно.

"Йому (Путіну - ред.) не вдається взяти Україну, але є залізо, тому й стріляє", — каже Братчук.

Він наголошує, що поява кораблів це лише демонстрація з метою залякати мирне населення Одещини.

Водночас ДСНС повідомляє, що загиблих внаслідок ворожих обстрілів немає. Надзвичайники вже ліквідовують наслідки руйнувань.

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