Ворожі кораблі у Чорному морі можуть готувати масований ракетний удар — речниця ОК “Південь”

В акваторії Чорного моря перебуває вдвічі менше ворожих кораблів, ніж це було в попередні дні. Однак, це може бути непрямим свідчення підготовки до масованого ракетного удару.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, наразі у Чорному морі перебуває 6 ворожих кораблів та катерів, серед яких один надводний ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами "Калібр".

Інші ракетоносії відведені до пунктів базування, що може у непрямий спосіб свідчити про підготовку до масованого виходу і відповідно - до масованого ракетного удару.

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Як зауважила Наталія Гуменюк, росіяни розташовують свої кораблі поблизу Новоросійська, оскільки побоюються ураження українськими ракетами на тлі повідомлень про прибуття далекобійної зброї.

Нагадаємо, російські кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років почали виходити в море. Схожі військові судна Північного флоту регулярно виходили в море ще в радянські часи.

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