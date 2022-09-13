Ворожі кораблі з акваторії Чорного моря можуть випустити понад 30 ракет "Калібр"

У Чорному морі перебуває велике угруповання російських військових кораблів, 4 із 12 суден мають на озброєнні загалом понад 30 крилатих ракет “Калібр".

Про це повідомили у ніч проти 13 вересня в оперативному командуванні “Південь”.

“Враховуючи імовірну активізацію ворожої агресії відносно цивільних об'єктів та інфраструктури, будьте пильними і мудрими, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили українські військові, на південному фронті ворог продовжує намагання підтягнути запаси боєприпасів та резервів живої сили, вишукує альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки.

“Протягом бойового дня веденням штурмових дій у напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне противник намагався покращити тактичне положення силами від двох взводів до роти за підтримки танків. В обох випадках успіху не мав, зазнав втрат та відступив”, - зазначили в ОК “Південь”.

Упродовж минулої доби ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли позицій ЗСУ, ворожа авіація завдала 15 ударів.

Нагадаємо, на півдні України вдалось звільнити 13 населених пунктів. Таким чином лінія фронту там посунулась на 12 кілометрів, російські окупанти намагаються домовлятись із ЗСУ, щоб здатись у полон.

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