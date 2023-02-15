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Ворожі кулі над Київщиною: розвідка пояснила, навіщо росіяни запустили об'єкти

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Ворожі кулі над Київщиною: розвідка пояснила, навіщо росіяни запустили об'єкти

Ілюстрація

Повітряні сили й розвідка – відстежують ситуацію.

Росіяни запустили кулі з відбивачами 15 лютого, які зафіксували під час повітряної тривоги у небі над Київською областю, щоб вивідати ППО України та зібрати дані.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов запевнив, що ситуація перебуває під контролем. Повітряні сили й розвідка – відстежують дії ворога.

"Повітряні сили, розвідка відстежують ситуацію. Стосовно невідомих об'єктів ситуація відома, вони перебувають під контролем. Справді, є інформація про ворожі наміри. В тому числі збір даних, виманювання активності українських засобів ППО. Є відповідна реакція і система реагування на подібні загрози", - пояснив Юсов.

Нагадаємо, вдень 15 лютого у Київській області було оголошено повітряну тривогу. 

У небі над регіоном виявили повітряні цілі. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що в небі над Київщиною зафіксували повітряні кулі з відбивачами, які росіяни запускають для відволікання та виснаження українських сил ППО.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
10к
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