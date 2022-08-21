Ворожі наступальні бої і розвідка боєм: Генштаб розповів, де на Донбасі окупанти мають успіхи

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

На Донбасі російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків та артилерії, а також завдають авіаударів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 серпня.

Слов'янський напрямок

Зафіксовано артилерійські обстріли біля Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог здійснює поповнення запасів боєприпасів.

Загарбники провели розвідку боєм у напрямках Петропілля – Дмитрівка, Пасіка – Богородичне. Проте успіху не мали, тому відійшли.

Росіяни намагавлися вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка, Довгеньке – Долина, Сулигівка – Дібрівне та Петропілля – Карнаухівка. Проте зазнали втрат та відступили.

Краматорський напрямок

Окупанти продовжили обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.

Бахмутський напрямок

Росіяни використали різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми та авіацію біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.

Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське, Семигір’я – Зайцеве, Новоселівка – Нью Йорк. Проте отримав жорстку відсіч та відступив.

Авдіївський напрямок

Ворог використав ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка та Піски.

Загарбники завдали авіаударів неподалік Мар’їнки, Водяного і Красногорівки. Росіяни невдало провели розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, тому відійшли.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався покращити тактичне положення у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Веселе – Піски, Олександрівка – Мар’їнка. З втратами відступив.

На напрямку Лозівський – Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

Новопавлівський напрямок

Окупанти обстрілювали території в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Задіяли авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Луганське – Побєда.

Раніше експерт розповів, чи можна на Донецькому напрямку зупинити окупантів за допомогою HIMARS.

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