Ворожі обстріли Херсонщини і потужний удар ЗСУ у відповідь: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти докладають усіх зусиль для виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 3 січня.

Протягом цієї доби росіяни завдали 8 авіаційних ударів та здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

Окупанти намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Загарбники намагаються покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах Білорусі та РФ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

На інших напрямках окупанти ведуть оборону раніше зайнятих рубежів, намагаються стримувати дій українських підрозділів, здійснюють обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку росіяни з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій українських військ з танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів.

Терор окупантів правобережної Херсонщини

Також росіяни не припиняють обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, а також населених пунктів Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

Удари у відповідь

Українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за цю добу здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили і військової техніки окупантів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засіданні доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов.

Читайте також: