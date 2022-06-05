Ворожі ракети, які прилетіли сьогодні по Києву, випустили з Каспійського моря - ЗСУ

Ворожі ракети, які прилетіли сьогодні по Києву, випустили з Каспійського моря - ЗСУ

Російські окупанти вранці 5 червня завдали удару по Києву з акваторії Каспійського моря.

Зазначається, що ворожі ракети випустили з літаків Ту-95.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні 5 червня, зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва. Близько 06.00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування “Центр” їх було виявлено та обстріляно - знищена одна крилата ракета", - повідомили у ЗСУ.

За попередніми даними російські загарбники здійснили пуски ракет з акваторії Каспійського моря.

Нагадаємо, вибухи у Києві пролунали близько 5:00 ранку у Дніпровському та Дарницькому районах. За словами радника голови Офісу Президента Сергія Лещенка, вороги поцілили по об'єктах залізниці.

Відомо про одну постраждалу жінку. Її ушпиталили до медзакладу.

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