Ворожі штурмовики обстрілюють опорні пункти на Житомирській трасі

Після нападу була пожежа, але про наслідки невідомо.

Два ворожі штурмовики щойно відбомбилися по опорному пункту на Житомирській трасі на підступах до Києва.

Про це повідомляють свідки.

Було скинуто бомбу і відстрілили теплові пушки, після відлетіли на північний захід.

Після цього виднівся чорний дим. Відомо, що на підступах до столиці, у тому напрямку наші військові боронять проїзд.