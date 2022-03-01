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Ворожі штурмовики обстрілюють опорні пункти на Житомирській трасі

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Після нападу була пожежа, але про наслідки невідомо.

Два ворожі штурмовики щойно відбомбилися по опорному пункту на Житомирській трасі на підступах до Києва.

Про це повідомляють свідки.

Було скинуто бомбу і відстрілили теплові пушки, після відлетіли на північний захід.

Після цього виднівся чорний дим. Відомо, що на підступах до столиці, у тому напрямку наші військові боронять проїзд.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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