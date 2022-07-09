Ворожі склади горітимуть: Україна отримає нову партію HIMARS та далекобійні боєприпаси високої точності

У пакеті військової допомоги США передбачене сучасне американське озброєння, якою ЗСУ зможуть знищувати логістику для забезпечення російської армії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про те, яке озброєння входитиме до нового пакету військової допомоги США на $400 млн.

У своєму повідомленні він наголосив, що завдяки допомозі американських союзників, українська армія зможе знищувати логістику для армії РФ.

За його словами, новий пакет американської допомоги включатиме:

4 РСЗВ HIMARS та боєприпаси до них;

1000 снарядів високоточної 155-мм артилерії;

тактичні автомобілі;

вибухові боєприпаси;

запчастини.

“Ми продовжимо знищувати російську логістику. Дякуємо Президенту США Джо Байдену та нашим американським союзникам за підтримку”, - написав він у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше анонімний представник Пентагону розповів, що США опрацьовують плани щодо забезпечення України постачаннями зброї на роки наперед. Йдеться, зокрема про додаткові системи берегової охорони і засоби протиповітряної оборони.

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