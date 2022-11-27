Ворожі загарбники всю ніч тероризували Дніпропетровщину: 6 сімей залишилися без домівок

Окупанти протягом ночі на 27 листопада вдарили по Дніпропетровщині 5 разів.

Протягом майже 9 годин повітряної тривоги, загарбники 5 разів обстріляли Дніпропетровщину. Найбільше постраждала Нікопольщина, але, на щастя, минулося без жертв.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах - Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих", — повідомив він у телеграмі.

У Червоногригорівській громаді окупанти зруйнували 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак. У інших районах ніч минула з сиренами, але без надзвичайних ситуацій

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада російські окупанти вдарили ракетами і по передмістю Запоріжжя. Війська РФ завдали удару по агропідприємству.

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