Ворожий авіаудар: у Миколаївській області під завалами будинку загинули троє людей

Протягом ночі рятувальники гасили пожежу.
На території Костянтинівської територіальної громади внаслідок обстрілу військами Російської Федерації був зруйнований дачний будинок.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
“Від прямого влучення снаряду був зруйнований дачний будинок та виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.
Протягом ночі рятувальники гасили пожежу та розбирали завали. Під уламками будинку виявили тіла трьох загиблих. Пожежу на площі 60 квадратних метрів загасили о 01:40.
Нагадаємо, у Миколаївській області 20 березня оголошено жалобу за загиблими від ракетного обстрілу військовослужбовців у казармах. У зв'язку з цим у регіоні буде приспущено державні прапори України.
Читайте також: