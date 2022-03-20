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Ворожий авіаудар: у Миколаївській області під завалами будинку загинули троє людей

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Ворожий авіаудар: у Миколаївській області під завалами будинку загинули троє людей

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Протягом ночі рятувальники гасили пожежу. 

На території Костянтинівської територіальної громади внаслідок обстрілу військами Російської Федерації був зруйнований дачний будинок. 

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

“Від прямого влучення снаряду був зруйнований дачний будинок та виникла пожежа”, - йдеться у повідомленні.

Протягом ночі рятувальники гасили пожежу та розбирали завали. Під уламками будинку виявили тіла трьох загиблих. Пожежу на площі 60 квадратних метрів загасили о 01:40.

Нагадаємо, у Миколаївській області 20 березня оголошено жалобу за загиблими від ракетного обстрілу військовослужбовців у казармах. У зв'язку з цим у регіоні буде приспущено державні прапори України.

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