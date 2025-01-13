На Харківщині від обстрілу постраждала однорічна дівчинка

У дитини діагностували гостру реакцію на стрес.

Внаслідок обстрілу Чугуєва на Харківщині постраждала дитина.

Про це стало відомо від голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Близько 19:00 окупанти спрямували БпЛА "Шахед" по місту Чугуїв. Ворожий боєприпас влучив у двір багатоповерхової забудови", - написав він.

Дівчинці віком 1 рік і 7 місяців надали допомогу на місці, у неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Пошкоджень зазнали легковий автомобіль та скління вікон п'ятиповерхового будинку.

Тим часом оприлюднено наслідки нічної атаки "Шахедами" на Київщину.

Нагадаємо, стало відомо, що у Харківській області під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб. Там сталася пожежа.

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