Ворожий дрон атакував автівку "Укрпошти", яка поверталася з Покровська

Ворожий безпілотник атакував автівку "Укрпошти", яка поверталася з Покровська.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у соцмережах.

На щастя, люди залишилися живими.

"Завдяки броні працівники залишилися живими. Сам неодноразово бував за кермом тієї автівки, коли працював на Донеччині. Тепер будемо шукати новий броньовичок, бо ми продовжимо працювати й дбати про наших громадян та військових попри все", – написав він.

Нагадаємо, 29 січня, під час повітряної тривоги, Київ атакували дрони, начинені шрапнеллю.

В разі дронів зі шрапнеллю йдеться про готові уражальні елементи, зазвичай у формі кульок, що розлітаються під час вибуху, які і є головним засобом ураження, переважаючи фугасну дію боєприпаса.

"Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. Але в разі удару по житлових районах міста йдеться про бажання рашистів просто вбивати цивільне населення", – пояснили у Defense Express.

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