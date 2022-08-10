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Ворожий флот нести загрозу ракетного удару 16 "Калібрами"

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Ворожий флот нести загрозу ракетного удару 16 "Калібрами"

Фото: Associated Press

Корабельне угруповання ворожого флоту без змін складу та завдань продовжує маневрувати та нести загрозу ракетного удару 16-ма "Калібрами"

Про це пише оперативне командування «Південь».

Водночас попри імовірні ворожі втрати в авіації, загроза ракетних ударів з повітря залишається, як і з тимчасово окупованого суходолу.

«Намагайтеся убезпечити себе і близьких від загроз, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, не дослухайтесь до ворожої пропаганди і не розповсюджуйте інформацію про дії наших військ. Не заважайте нашим захисникам якісно і вчасно виконати свою роботу! Саме так разом ми боронимо Україну і наближаємо Перемогу!», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.  

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
372
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