Ворожий наступ і постійні обстріли: у Генштабі розповіли про ситуацію на Донбасі

Ворожий наступ і постійні обстріли: у Генштабі розповіли про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Російські окупанти не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 травня.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів українських військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, перегруповує війська. Росіяни посилюють угруповання за рахунок переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку загарбники зосереджували зусилля на вогневому ураженні українських підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках Сєвєродонецька та Борівського, проте успіху не має. У напрямку Устинівки росіяни мають частковий успіх.

Щоб порушити логістичні сполучення та недопустити маневрів наших військ окупанти завдають ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку російські загарбники ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка. Проте успіху не мають, зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися поновити наступ, але успіху не мали.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював позиції українських військ з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

Нагадаємо, Олексій Арестович зробив невтішний прогноз щодо нової фази війни.

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