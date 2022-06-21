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Ворожий обстріл Харкова: семеро важкопоранених, загинула дитина

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Ворожий обстріл Харкова: семеро важкопоранених, загинула дитина

Фото: Associated Press

Російські окупанти вдень 21 червня обстріляли один з районів Харкова. Внаслідок атаки росіян загинула дитина.

Також, за попередніми даними, відомо про семеро важкопоранених дорослих.

Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

"Стало відомо про загибель дитини у Харкові. Рашисти вкотре обстріляли житлові райони, під вогонь потратив Індустріальний район міста. Відчуття ніби росія веде війну проти українських дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вдень 21 червня російські війська знову обстріляли житловий район Харкова. Під обстрілами опинився Індустріальний район. За попередніми даними, семеро мирних жителів зазнали поранень.

Варто зазначити, військовий експерт Олег Жданов порадив їхати з Хакрова жінкам з дітьми через посилення обстрілів міста.

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