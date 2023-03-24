Ворожий обстріл "Пункту незламності" в Костянтинівці: кількість загиблих зросла

Уночі, 24 березня, росіяни вдарили ракетами по Костянтинівці Донецької області — від обстрілу загинули пʼятеро людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Одна з ракет влучила в одноповерхову будівлю, в якій функціонував "Пункт незламності".

Рятувальникам вдалося врятувати одну людину та дістати з-під завалів тіла трьох загиблих жінок.

Нагадаємо, російські війська вночі проти 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35. Ворог вирішив вдарити по Сумщині ракетою Х-31П. Для цього російські загарбники підняли тактичну авіацію з двох російських аеродромів Ахтубінськ та Морозовськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили по території Сумській області пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П.

У місті Білопілля внаслідок обстрілу загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Постраждала цивільна інфраструктура, будівлі, школи, гуртожиток.

В ніч проти 24 березня окупанти також атакували Кривий Ріг. Є влучання дронами.

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