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Окупанти вчинили теракт на Харківщині: двоє загиблих, дев'ятеро поранених, зокрема четверо дітей

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Окупанти вчинили теракт на Харківщині: двоє загиблих, дев'ятеро поранених, зокрема четверо дітей

ФОТО: Олег Синєгубов / Telegram

Поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній.

Російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині, від якого постраждали діти.

Внаслідок обстрілу села Грушівка, Куп'янського району, двоє людей загинули. Поранення отримали дев'ять мирних мешканців. Зокрема, четверо дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і додав, що інформація доповнюється.

Поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній.

Нагадаємо, у селищі Козача Лопань Харківської області знайшли дві катівні. Приміщення, в яких росіяни знущались з українців, виявили у підвалах вокзалу та магазину. 

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