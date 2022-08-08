Ворожий осколок потрапив у шию: на Сумщині у селі Катеринівка загинула жінка внаслідок артобстрілу

У Сумській області за день зафіксовано понад 130 прильотів.

На Сумщині за день, 8 серпня, росіяни відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За даними Живицького, усього в області зафіксовано понад 130 прильотів − зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів.

Використовували і стрілецьку зброю.

"На жаль, маємо втрату. Об 11:20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка. Вічна пам'ять...", - написав Живицький.

Нагадаємо, командувач обороною Миколаєва генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко прогнозує, що гаряча фаза війни Росії проти України закінчиться до кінця 2022 року. Довше не витримають ані РФ, ані Українська держава.

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