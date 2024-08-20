Ворожий склад з пальним злетів у повітря: Сил оборони оприлюднили ефектне відео

Аеророзвідники виявили важливий для загарбників об’єкт та завдали удару з неба, вибухи було чути на багато кілометрів довкола.

Сили оборони уразили російський склад пально-мастильних матеріалів, який розташовувався поруч з лісопосадкою.

Відео бойової роботи оприлюднило оперативне-тактичне угруповання "Харків".

"Окупанти намагаються атакувати українські позиції. Щоб задіяти техніку, їм треба пальне. Склад під відкритим небом росіяни облаштували поруч з лісопосадкою. Сподівалися, що така локація допоможе приховати паливно-мастильні матеріали", – розповіли військові.

Як зазначили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків", від пильного ока аеророзвідників бригади "Спартан" не сховатися. Вони виявили важливий для загарбників об’єкт та завдали удару з неба. Вибухи було чути на багато кілометрів довкола.

Сили оборони уразили російський склад пально-мастильних матеріалів

Нагадаємо, авіація вдарила КАБами по скупченню техніки й особового складу росіян на Донецькому напрямку: з'явилося відео.

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