Ворожий снаряд в Бахмуті знищив цілий під’їзд, завали не можуть розібрати через постійні обстріли

Ворожий снаряд в Бахмуті знищив цілий під’їзд, завали не можуть розібрати через постійні обстріли

Ворог знову вдарив по Бахмуту на Донеччині - ворожий снаряд поцілив у багатоквартирну п’ятиповерхівку і зруйнував цілий під’їзд.

Чи є жертви стане відомо лиш коли розберуть завали та зробити це заважають постійні обстріли міста, йдеться в ТСН.

Пані Тетятна у розпачі оглядає те, шо лишилось від її квартири на першому поверсі. Замість кухні - суцільна вирва. Такого лиха жінці тут наробила російська ракета, яка поцілила в будинок. Тетяна з мамою просто дивом вціліли, хоча обидві були вдома.

Жінки з переляку намагались вибігти з квартири, та через вибухову хвилю заклинило двері. Визволяли їх сусіди, які залізли через балкон. Тепер намагаються витягти з-плід завалів хоч якісь речі, але втратили все, навіть документи.

Поверхом вище у квартирі намагається навести хоч якийсь лад пані Людмила з чоловіком. Тут мешкала її донька з родиною, вони встигли виїхати геть з міста буквально днями. Тепер повертатись немає куди.

Гатити з важкого озброєння по Бахмуту окупанти почали від ранку. Стріляли і з касетних снарядів та з важкої артилерії. Що конкретно прилетіло у цю п’ятиповерхівку поки не відомо, але росіяни зруйнували аж цілий під’їзд.

Аби розібрати завали треба не менше кількох днів, кажуть рятувальники. Поки ж розчищають дорогу, аби могли під’їхати для цього спеціальні машини.

Це вже не перше таке влучання у житлові будинки в місті. Днями ворог поцілив у таку ж п’ятиповерхівку, там загинуло аж п’ятеро людей, серед них і дворічна дитина. Чи є загиблі тут знатимуть, лиш коли піднімуть міжповерхові перекриття.

Та щоб почати ці роботи треба аби обстріли міста припинились. «Разом з головою ОСББ, він надав, що та кількість людей, які тут залишилася, мешкали - вони тут всі цілі. Працюють, завали розбирають», - каже інструктор з комунікацій поліції Бахмута Павло Дяченко.

Росіяни знову обстріляли Бахмут - зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхівки

Нині у Бахмуті лишилось майже 50 тисяч мешканців, серед них і багато дітей. Місто прийняло й чимало переселенців із вже знищеної росіянами Попасної. Полишати це місто люди не квапляться, бо сподіваються, збройні сили вже от-от відсунуть лінію фронту подалі від Бахмута і гнатимуть ворога аж до кордону.

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