Ворожий удар по Запоріжжю знищив храм УПЦ МП (фото)

У суботу, 18 січня, ворог завдав удару по Запоріжжю, в результаті чого було зруйновано храм УПЦ МП.

Про це повідомив український блогер Денис Казанський.

"Важливо завжди пам'ятати, що патріарх Кирил це підтримує, благословляє та називає "священною війною". Тобто патріарх Російської православної церкви фактично благословив вбивство своїх же православних прихожан", - написав він.

В Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу зруйновано храм УПЦ МП / Фото: Денис Казанський

В Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу зруйновано храм УПЦ МП / Фото: Денис Казанський

Нагадаємо, 18 січня ЗС РФ завдали удару по Запоріжжю двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки поранено 10 осіб, частково зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено житлові будинки та транспорт. Удару зазнав і Київ, де загинули троє осіб. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "всі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари".

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