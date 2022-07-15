Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати українські штурмовики в небі над Новою Каховкою

Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу «повітря – повітря» українські штурмовики в небі над Новою Каховкою

Втрат нашої авіації немає.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. Зміїний.

Вдень, ще не розчищені від ранішнього обстрілу житлові квартали Баштанки зазнали повторного обстрілу п’ятьма реактивними снарядами РСЗВ “Смерч”. Людських втрат немає.

Важкою 152 мм ствольною артилерією був ранком обстріляний Зеленодольськ. Влучання зафіксовано в паркову зону санаторно-профілактичного комплексу та на території ліцею. Кілька будинків навкруги пошкоджено. Критичних руйнувань, втрат цивільних немає.

Нагадаємо, 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" вдарили по центру Вінниці. Внаслідок атаки загинули 22 людей, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці ударів триває рятувальна операція.

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