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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворожі дрони на оптоволокні загрожують навіть у тилу: в ЗСУ попередили про небезпеку

Військові пропонують впровадити антидронові сітки й змінити логістику.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дрон на оптоволокні

Дрон на оптоволокні

Дрони на оптоволокні вже можуть діяти на відстані до 50 км за лінією фронту, що створює серйозну загрозу.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону.

Він наголосив, що українській армії потрібні нові підходи до логістики — зокрема, антидронові сітки та нові логістичні шляхи.

«Передусім треба придумувати нові логістичні шляхи, треба придумувати засоби протидії дронам. Наприклад, застосовувати ті ж самі антидронові сітки вздовж усіх шляхів, які є ключовими, треба продумувати, як робити пересування менш помітними або швидшими, або як забезпечити збиття тих самих дронів під час пересування», — зазначив речник ОСУВ.

Трегубов повідомив, що на Сумщині тривають запеклі бої — російський наступ все ще триває, однак українські підрозділи утримують позиції. Водночас авіація ЗСУ щодня завдає ударів по командних центрах противника в Донецькій області.

Найбільш підготовлені сили РФ зосереджені на Покровському напрямку, де намагаються просунутися до адмінкордону з Дніпропетровською областю. На Куп’янському напрямку ситуація залишається складною, але контрольованою. Загрози оточення українських міст наразі немає.

Нагадаємо, Росія захопила родовище літію на Донеччині.

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