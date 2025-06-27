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- Війна
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Ворожі дрони на оптоволокні загрожують навіть у тилу: в ЗСУ попередили про небезпеку
Військові пропонують впровадити антидронові сітки й змінити логістику.
Дрони на оптоволокні вже можуть діяти на відстані до 50 км за лінією фронту, що створює серйозну загрозу.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону.
Він наголосив, що українській армії потрібні нові підходи до логістики — зокрема, антидронові сітки та нові логістичні шляхи.
«Передусім треба придумувати нові логістичні шляхи, треба придумувати засоби протидії дронам. Наприклад, застосовувати ті ж самі антидронові сітки вздовж усіх шляхів, які є ключовими, треба продумувати, як робити пересування менш помітними або швидшими, або як забезпечити збиття тих самих дронів під час пересування», — зазначив речник ОСУВ.
Трегубов повідомив, що на Сумщині тривають запеклі бої — російський наступ все ще триває, однак українські підрозділи утримують позиції. Водночас авіація ЗСУ щодня завдає ударів по командних центрах противника в Донецькій області.
Найбільш підготовлені сили РФ зосереджені на Покровському напрямку, де намагаються просунутися до адмінкордону з Дніпропетровською областю. На Куп’янському напрямку ситуація залишається складною, але контрольованою. Загрози оточення українських міст наразі немає.
Нагадаємо, Росія захопила родовище літію на Донеччині.