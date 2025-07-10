Ворожі дрони заходять глибше в тил ще на 40 кілометрів: фахівець запропонував нову систему боротьби

"Shahed" у Дніпрі. / © скриншот з відео

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Зона застосування ворожих ударних дронів вглиб території України сягнула вже 20–40 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомив військовий фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, голова “Центру радіотехнологій” Сергій Бескрестнов (позивний “Флеш”).

За його словами, на окремих ділянках тилових доріг фіксується до 50 ударів БПЛА на добу. Це створює серйозну загрозу не лише для військових колон, а й для мирного населення.

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“FPV-дрон або інший БПЛА противника, не знайшовши військову ціль, часто без вагань атакує цивільні авто”, — наголосив експерт.

У зв’язку з цим він закликав запровадити оперативну систему оповіщення мешканців у прифронтових районах. Зокрема, він пропонує використовувати місцеві FM-радіостанції для екстреного інформування про зафіксовану активність ударних дронів у конкретних населених пунктах або на певних ділянках трас.

“Просто обрив мовлення і вставка короткого звукового повідомлення. Повірте, всі будуть слухати”, — додав Бескрестнов.

На його думку, така система тимчасово компенсувала б відсутність світлофорної сигналізації на фронтових дорогах, яка дозволяє військовим і цивільним оцінювати рівень загрози.

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Нагадаємо, в ніч проти 10 липня російська армія обстріляла Київ ударними БпЛА та балістичними ракетами. Наразі відомо про кількох постраждалих, яких госпіталізували медики.