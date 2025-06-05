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- Війна
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Ворожий FPV-дрон вдарив по велосипедисту в Запорізькій області: деталі
67-річний чоловік загинув через атаку російського FPV-дрона.
У четвер, 5 червня, поблизу Степногірська російські окупанти атакували цивільного велосипедиста з допомогою FPV-дрона. 67-річний чоловік загинув на місці через влучання безпілотника.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого fpv-дрона.Чоловік їхав велосипедом неподалік Степногірська, коли росіяни скинули дрон», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в середу, 4 червня, РФ вдарила по полігону на Полтавщині. Загинуло 2 військових.