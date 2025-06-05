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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворожий FPV-дрон вдарив по велосипедисту в Запорізькій області: деталі

67-річний чоловік загинув через атаку російського FPV-дрона.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вибух

Вибух / © Київська обласна держадміністрація

У четвер, 5 червня, поблизу Степногірська російські окупанти атакували цивільного велосипедиста з допомогою FPV-дрона. 67-річний чоловік загинув на місці через влучання безпілотника.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого fpv-дрона.Чоловік їхав велосипедом неподалік Степногірська, коли росіяни скинули дрон», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 4 червня, РФ вдарила по полігону на Полтавщині. Загинуло 2 військових.

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