Росія зруйнувала будівлю Сумського держуніверситету: що залишилось від вишу (фото)

Сумський держуніверситет / © Кордон.Медіа

У Сумах у неділю ввечері, 18 серпня, внаслідок ворожого комбінованого удару постраждав Сумський державний університет.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у своєму Telegram, додавши фото наслідків обстрілів.

За його словами, атака включала влучання балістичних ракет та безпілотників. Один із корпусів університету загорівся після удару безпілотників у нічний час. Пожежу гасили до ранку 18 серпня, зараз всередину потрапити неможливо — будівля залита водою.

© Суспільне

© Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

© Суспільне

© Суспільне

© Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

© Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

Інші корпуси постраждали від прильотів ракет напередодні ввечері: у двох корпусах та бібліотеці вибиті сотні вікон, пошкоджені стіни та фасади. Також значних пошкоджень зазнали сусідні п’ятиповерхівки — там вилетіли вікна та балконні рами.

Працівники університету разом із рятувальниками наразі розбирають завали та намагаються врятувати меблі та техніку, які вціліли після атаки. Навколо будівель залишилися обвуглені стіни, осколки скла та вода від гасіння пожежі.

© Telegram начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка

«Сумський державний університет після ударів балістикою та безпілотниками: зруйнований корпус, значні пошкодження будівель, вибито сотні вікон», — написав Кривошеєнко.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки за участю всіх відповідних служб міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 серпня російські військові атакували Сумську громаду. Внаслідок вибуху було пошкоджено навчальний заклад, але, на щастя, ніхто не постраждав.